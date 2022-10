Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht- Zeugen gesucht: Unbekannter fährt gegen Garage, beschädigt diese und flüchtet

Schleiz (ots)

Zwischen Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, bis zum Sonntagmittag, gegen 13:30 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Fahrer Sachschaden nach einem Verkehrsunfall und flüchtete anschließend unerlaubt. Im oben genannten Zeitraum befuhr der/die Unbekannte die Straße Am Brandenstein in Schleiz. Höhe Hausnummer 4 geriet der Fahrer, mutmaßlich beim Rangieren, gegen einen Pfosten einer Garage und beschädigte diese dadurch erheblich. Anschließend entfernte der Verursacher sich unerlaubt vom Unfallort in unbekannte Richtung. Hinweise zu Fahrzeugen oder Personen in diesem Zusammenhang nimmt die PI Saale-Orla unter 03663-4310 entgegen. Es entstand hoher Sachschaden an der betroffenen Garage.

