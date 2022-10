Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad- 35-Jähriger schwer verletzt

Föritztal (ots)

Ein 29-Jähriger fuhr gestern Abend die Alte Handelsstraße in Föritztal in Richtung Neuenbau entlang und beabsichtigte, auf ein Grundstück nach links abzubiegen. Beim Abbiegevorgang bemerkte er einen in gleicher Richtung fahrenden 35- jährigen Motorradfahrer, welcher sich offensichtlich auf seiner Höhe befand, nicht. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß, sodass der Motorradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Der Fahrer wurde -nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr- ins Krankenhaus gebracht

