LPI-SLF: Verkehrsunfall mit mehr als 3 Promille verursacht

Saalfeld (ots) - Am frühen Montagmorgen, gegen 03:00 Uhr, meldeten Anwohner der Kelzstraße in Saalfeld den Brand von zwei Mülltonnen. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte eine Tonne sowie zwei Container in Brand gesetzt, sodass Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Die Feuerwehr löschte den Brand, es werden Zeugen gesucht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

