POL-COE: Olfen, B236/ Zeugen nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots) - 86 Stundenkilometer zu schnell war am Pfingstmontag (06.06.22) ein Motorradfahrer aus Recklinghausen. Die Polizei erwischte ihn bei Kontrollen in der Bauerschaft Gladbeck an der K48. Dort gilt Tempo 50. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Insgesamt hielten sich von 472 gemessenen Fahrzeugen 113 ...

