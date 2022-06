POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße/ Bargeld aus Tasche entwendet

Coesfeld (ots) - In der Nacht von Samstag (04.06.2022) auf Sonntag (05.06.2022) brachen bislang unbekannte Täter in einen Erdbeerverkaufsstand auf der Straße "Potthof" in Nottuln ein. Es konnte nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

