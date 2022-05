Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Heimbach, L 169 (ots)

Ein 23-jähriger Motorradfahrer befährt am 21.05.22, um 19.20 Uhr, in der Mitte einer dreier Motorradgruppe die L 169 zwischen Ruschberg und Heimbach. Ein Pkw (vermutlich silbernes Cabrio) befährt die L 169 in entgegengesetzter Richtung und kommt nach einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn der Motorradgruppe. Der zweite Motorradfahrer muss stark abbremsen und kommt zu Fall. Dieser wird zum Glück nur leicht verletzt, am Motorrad entstand Totalschaden. Der PKW setzt seine Fahrt ohne Anzuhalten in Richtung Ruschberg fort. Gesucht wird ein silbernes Cabrio mit vermutlich geschlossenem Verdeck.

