Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220316 - 0289 Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Der 50-jährige Lenker eines Mercedes Sattelzuges befuhr damit am Dienstag, den 15. März 2022, gegen 08.45 Uhr, die BAB 5 in Richtung Darmstadt. Zum gleichen Zeitpunkt war ein 42-Jähriger mit seinem Pkw der Marke Mercedes auf dem freigegebenen Standstreifen in gleicher Richtung unterwegs. Kurz, nachdem die Fahrzeuge das Autobahnkreuz Bad Homburg passiert hatten, wollte der Fahrer des Sattelzuges nach rechts auf den Standstreifen fahren, kollidierte dabei jedoch mit dem Mercedes-Pkw. Der Pkw geriet ins Schleudern und prallte auf dem linken Fahrstreifen mit dem Audi eines 44-Jährigen und dem VW Tiguan eines 51-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurden der 42-Jährige Mercedesfahrer sowie der 51-jährige Fahrer des Tiguan und dessen 44-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Durch den Unfall wurde der Tank des Sattelzuges aufgerissen und eine größere Menge Dieselkraftstoff trat aus. Er konnte durch die verständigte Feuerwehr gebunden werden. Während der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle bildete sich ein Stau von bis zu neun Kilometern Länge. Die Fahrstreifen konnten nur sukzessive wieder freigegeben werden. Da auch Dieselkraftstoff in den Grünbereich und in die Kanalisation gelangt war, musste ab 11.45 Uhr noch zu dessen Beseitigung der Standstreifen gesperrt bleiben. Der insgesamt bei dem Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 100.000 EUR beziffern.

