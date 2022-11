Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Jugendlicher Motorradfahrer leicht touchiert

Freiburg (ots)

Ein jugendlicher Motorradfahrer ist am Mittwochabend, 02.11.2022, in Jestetten von einem Auto leicht touchiert worden. Gegen 17:45 Uhr hatte der 53-jährige Autofahrer beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Straße den an der Einmündung Schaffhauser Straße/Vorderer Seeweg wartenden 17-jährigen auf seiner 125er Maschine berührt. Dieser fiel um und zog sich eine kleine Verletzung am Bein zu. Der angerückte Rettungsdienst musste den Jugendlichen nicht versorgen. Der Sachschaden liegt bei insgesamt knapp 2000 Euro.

