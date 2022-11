POL-FR: Elzach: Nummernschilder entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - An einem Mehrfamilienhaus in der Merianstraße in Bad Säckingen kam es am Mittwochabend, 02.11.2022, zu einem Balkonbrand. Kurz nach 18:00 Uhr war das Feuer entdeckt und die Feuerwehr verständigt worden. Zwei Ersthelfer gelang es noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, das Feuer mit Feuerlöschern weitestgehend zu bekämpfen. Die Feuerwehr erledigte ...

