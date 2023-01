Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auseinandersetzung endet in Strafanzeige

Rheinbrohl (ots)

Zu Streitigkeiten zwischen einem Vermieter und seinem ehemaligen Mieter kam es am Dienstagmorgen in der Hauptstraße. Nach Beendigung des Mietverhältnisses verlangte der 39-jährige Mieter nochmals Zugang zu seiner Wohnung, was von dem 79-jährigen Vermieter abgelehnt wurde. Nachdem dieser dem Mieter ein Hausverbot aussprach, ging der Mann auf den Vermieter zu, drückte ihn zur Seite und betrat die Wohnung. Dem Aggressor wurde von der Polizei ein Platzverweis ausgesprochen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der 79-jährige Mann blieb unverletzt.

