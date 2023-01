Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Zeugensuche nach Vorkommnissen in der Silvesternacht

Betzdorf (ots)

In der Silvesternacht, um 23:18 Uhr, wurde auf das Dienstgebäude der Polizeiinspektion Betzdorf eine Silvesterrakete abgefeuert. Wir berichteten über diesen Vorfall. Eine männliche Person schoss unmittelbar vor dem Dienstgebäude, vom Gehwegbereich, eine Rakete in das Eingangsportal des Gebäudes. Im Zuge der Ermittlungen zu dieser Tat, wurden weitere Vorkommnisse aus der Silvesternacht polizeilich bekannt. Unter anderem wurde gegen 00.10 Uhr im Bereich Friedrichstraße/Decizer Straße im Stadtgebiet Betzdorf, der Wehrführer der Feuerwehr Betzdorf von einem bisher unbekannten Täter mit einem pyrotechnischen Gegenstand beworfen, der in unmittelbarer Nähe des Einsatzleiters explodierte. Zeugen dieser Vorfälle sowie weiterer, bisher nicht angezeigter Taten im Kontext der Silvesternacht, werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf unter der Rufnummer 02741-9260 oder 926134 zu melden.

