Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Smartphone beim Einkauf vergessen - hoher ideeller Wert -> Polizei appelliert an Finder und bittet um Rückgabe ++ "Schwerpunktkontrollen Betäubungsmittel" - Polizei kontrolliert ++ berauschter

Lüneburg (ots)

Presse - 23.08.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Schwerpunktkontrollen Betäubungsmittel" - Polizei kontrolliert

Ihre Schwerpunktkontrollen Drogenkriminalität setzte die Polizei auch am 22.08.22 im Lüneburger Stadtgebiet fort. Beamte der Lüneburger Verfügungseinheit kontrollierten dabei im Innenstadtbereich sowie auch in der Parkanlage an der Dahlenburger Landstraße. Dort ertappten die Beamten in den Abendstunden u.a. drei 21-, 22- und 23-Jährige mit einem Joint. Bereits gegen 18:45 Uhr ertappten die Polizei im Clamartpark einen 41-Jährigen mit Marihuana. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - aggressiver Ladendieb - gegen Kehlkopf geschlagen

Mit einer geöffneten Bierflasche passierte ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 22.08.22 einen Einkaufsmarkt Am Sande. Durch einen Passanten darauf angesprochen, reagierte der Mann aggressiv und schlug dem 36-Jährigen gegen 16:45 Uhr mit der Hand gegen den Kehlkopf. Der Täter flüchtete unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Mann niedergeschlagen - Opfer soll zuvor Frau beleidigt haben

Ein 48 Jahre alte Lüneburger wurde in den Abendstunden des 22.08.22 aus einer mehrköpfigen Personengruppe gegen 21:00 Uhr u.a. durch einen 22-Jährigen Am Sande zu Boden geschlagen. Der 48-Jährige soll zuvor eine 17-Jährige beleidigt und bepöbelt haben. Die Polizei war schnell vor Ort präsent und konnte zwei Beschuldigte aus der Körperverletzung feststellen. Entsprechende Strafverfahren auch gegen den 48-Jährigen wurden eingeleitet.

Lüneburg - "Streit beim Benedikt" - Knüppel auf den Kopf

Mit einem Knüppel schlug ein 56-Jähriger in den Nachtstunden zum 23.08.22 gegen 02:30 Uhr einem 40-Jährigen im Rahmen eines Streites in einer Unterkunft Beim Benedikt auf den Kopf. Der 40-Jährige, der mit einer Platzwunde ins Klinikum gebracht wurde, hatte zuvor das Zimmer des 56-Jährigen betreten und diesem mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Einbrecher flüchtet - berauschter Vandale

In die Verkaufsräume eines Baugeschäfts im Pulverweg versuchte ein Unbekannter in der Nacht zum 23.08.22 einzubrechen. Der Täter hatte gegen 03:20 Uhr ein kleineres Bodenfenster eingeschlagen, gelangte jedoch nicht ins Innere und wurde durch einen Zeugen wahrgenommen und gestört. Der Täter flüchtete unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Gegen 04:50 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Lünertorstraße wie er gerade mehrere Flaschen gegen eine Schaufensterscheibe eines Geschäftes warf. Alarmierte Polizeibeamte konnten den völlig desorientierten und vermutlich unter Drogeneinfluss stehenden 27-Jährigen verfolgen und stellen. Er wurde aufgrund seines Zustands in Polizeigewahrsam genommen. An der Scheibe entstand geringer Sachschaden.

Lüneburg, OT. Rettmer - "Bushaltestellen" beschädigt

Die Bushaltestellen am Bahnhof Rettmer und am Eintracht Sportplatz, beides Lüneburger Straße, beschädigten Unbekannte in den Vormittags-/Mittagsstunden des 22.08.22. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - berauscht mit dem Kleinkraftrad unterwegs

Einen 33-Jährigen mit einem Kleinkraftrad stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.08.22 im Schulweg. Beo der Kontrolle des Mannes gegen 17:30 Uhr stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Landkreis Uelzen keinen Führerschein besaß und unter Drogeneinfluss stand. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow - Lack von Pkw zerkratzt - 2.000 Euro Sachschaden

Den Lack eines in der Kirchstraße abgestellten Pkw VW Sharan zerkratzten Unbekannte im Zeitraum vom 21. auf den 22.08.22 großflächig. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg, OT. Seybruch - mit Gespann verunfallt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 33 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes Sprinter mit Anhänger in den Morgenstunden des 22.08.22 auf der Bundesstraße 191. Der Mann aus Perleberg war gegen 06:50 Uhr zwischen Seybruch und Dannenberg aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen. Das Gespann fuhr die Böschung runter und blieb teilweise in einem Bach stehen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Uelzen

Rosche - Smartphone beim Einkauf vergessen - hoher ideeller Wert -> Polizei appelliert an Finder und bittet um Rückgabe

Mit einem besonderen Aufruf wendet sich die Polizei der Region an einen jetzt hoffentlich ehrlichen Finder eines Smartphones Xiaomi in Rosche. Eine 36 Jahre alte Ukrainische Staatsbürgerin hatte das Smartphone in den Mittagsstunden des 22.08.22 im Edeka-Markt in der Uelzener Straße im dortigen Bereich der Leergutannahme abgelegt und kurzzeitig vergessen. Nach dem Einkauf bemerkte die Frau ihr Missgeschick; jedoch war das Handy verschwunden. Die Polizei appelliert in diesem Fall besonders an den "ehrlichen" Finder des Smartphones, da auf dem Gerät verschiedene Erinnerungen und Dokumente der jungen Frau aus der Ukraine gespeichert sind und diese insbesondere auch einen hohen ideellen Wert haben. "Werfen Sie am Besten das Gerät in den Briefkasten der Polizei oder der Samtgemeinde Rosche ... oder Hinterlassen Sie das Gerät mit einem Hinweis auf die Eigentümer bei einer anderen behördlichen Stelle" appellieren die Beamten.

Parallel versucht die Polizei den Verbleib zu ermitteln.

Uelzen - renitenter Ladendieb - mit Bierdose geschlagen

Eine Flasche Wodka wollte ein 41-Jähriger in den frühen Abendstunden des 22.08.22 durch den Kassenbereich eines Discounters in der Veerßer Straße "schmuggeln". Ein Ladendetektiv ertappte gegen 18:20 Uhr den Mann und sprach diesen an. Der Dieb schlug unvermittelt mit einer Bierdose nach dem Detektiv und verletzte diesen. Der nach draußen flüchtende 41-Jährige konnte durch den Detektiv sowie einen Zeugen gestellt und zu Boden gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell