POL-OG: Gaggenau - Frontaler Zusammenprall

Rheinmünster-Schwarzach (ots) - Die Beamten des Polizeipostens Lichtenau setzen im Zusammenhang mit einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung an der Sporthalle in der Bahnhofstraße auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Am Samstagmittag wurde dort am östlichen Eingang der Sportstätte das Eingabeterminal der Schließanlage beschädigt. Die Reparaturkosten werden ...

