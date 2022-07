Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Idar-Oberstein (ots)

Am 26.07.2022 kam es im Zeitraum von 17:35 Uhr bis 21:00 Uhr an einem Wohnhaus in der Weinsau in Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Hierbei wurden zwei Elemente der Gartenmauer und der Briefkasten mit roter Farbe beschmiert. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Insgesamt ist schätzungsweise ein Schaden in Höhe von 1500EUR entstanden.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781-5610 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell