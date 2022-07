Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdächtige Personen im Bereich Idar-Oberstein, Alte Poststraße

Idar-Oberstein (ots)

Durch einen Bewohner der Straße Alte Poststraße in Idar-Oberstein wurde am 26.07.2022 mitgeteilt, dass zwei dunkel gekleidete männliche Personen im Bereich seiner Wohnadresse vermehrt versucht haben, die Türen an geparkten PKWs zu öffnen. Die Personen hätten an den Türen gezogen um zu sehen, ob die Fahrzeuge verschlossen sind. Bis dato ist noch kein Schaden entstanden.

Die Polizei Idar-Oberstein möchte die Bürgerinnen und Bürger nochmals darauf hinweisen, ihre PKWs ordnungsgemäß zu verschließen. Sollte das Fahrzeug mittels Fernbedienung verschlossen werden, bittet die Polizei, den Schließvorgang durch Ziehen der Fahrzeugtür zu überprüfen.

Weitere sachdienliche Hinweise bitte hiesiger Dienststelle unter folgender Rufnummer mitteilen: 06781-5610

