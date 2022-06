Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (257/2022) Vollsperrung der BAB A7 zwischen dem AD Drammetal und der AS Hann.Münden-Hedemünden in Fahrtrichtung Süden

Göttingen (ots)

Autobahn 7, zwischen dem Autobahndreieck (AD) Drammetal und der Anschlussstelle (AS) Hann. Münden-Hedemünden in Fahrtrichtung Kassel|

Dienstag, 21. Juni 2022, ab ca. 10:00 Uhr

FRIEDLAND (as) - Aufgrund von aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Einrichtung einer Dauerbaustelle durch die Betreiberfirma, musste die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel seit ca. 10:00 Uhr zwischen dem AD Drammetal und der AS Hann.Münden-Hedemünden in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt werden.

Die Sperrung wird in Abhängigkeit des Fortschritts der Arbeiten voraussichtlich bis in die späten Nachmittagsstunden andauern.

Die Autobahnpolizei Göttingen empfiehlt aus Richtung Hannover kommenden Autofahrern, den Bereich weiträumig über die A2 und A44 in Richtung Kassel zu umfahren.

Autofahrer mit Fahrtziel Kassel werden am AD Drammetal über die Umleitungsstrecke U58 von der A7, über das AD Drammetal auf die A38 bis zur AS Friedland abgeleitet. Von dort führt die Umleitung über die B80 in Richtung Witzenhausen bis zur AS Hann.Münden-Hedemünden, wo auf die A7 wieder aufgefahren werden kann.

Autofahrer auf der A38 mit Fahrtziel Kassel werden im AD Drammetal in Richtung Göttingen abgeleitet und gebeten, an der AS Göttingen-Nord ihre Fahrt in Richtung Süden fortzusetzen.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell