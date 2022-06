Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (255/2022) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in Lenglern - Bewohnerin vertreibt Täter

Göttingen (ots)

Bovenden, Ortsteil Lenglern, Holtenser Straße Donnerstag, 16. Juni 2022, gegen 14.00 Uhr

LENGLERN (jk) - In der Ortschaft Lenglern (Landkreis Göttingen) hat ein unbekannter Einbrecher am Donnerstagnachmittag (16.06.22) versucht, in ein freistehendes Zweifamilienhaus einzudringen. Die Tat ereignete sich in der Holtenser Straße.

Eine Bewohnerin des Erdgeschosses hörte eigenen Schilderungen zufolge gegen 14.00 Uhr verdächtige Geräusche und sah bei Nachschau vor dem Wohnzimmerfenster einen Mann stehen. Der Unbekannte hatte offenbar versucht, das angekippte Fenster aufzudrücken, wodurch Gegenstände, die auf der Fensterbank standen, zu Boden fielen. Als der mutmaßliche Einbrecher die Frau bemerkte, ergriff er die Flucht.

Beschreibung: ca. 170 bis 175 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schwarzes, an den Seiten kurz rasiertes Haar, bekleidet mit dunklem Oberteil und dunkler, dreiviertellanger Hose (eventuell Radlerhose). Weiteres ist nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

