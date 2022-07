Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Grabschmuck ( zwei Bronzefiguren )

Heimbach / Nahe (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch, 20.07.22 und Sonntag, 24.07.2022 wurden auf dem Friedhof in Heimbach/Nahe zwei Bronzefiguren von zwei unterschiedlichen Grabstätten entwendet. Es handelte sich zum einen um eine ca. 22 cm hohe Bronzefigur "Maria mit Kind" im Wert von ca. 300 Euro und zum anderen um eine Bronzefigur "Baum" in einer Höhe von ca. 17 cm und einem Wert von 480 Euro. Beide Figuren waren mit der Grabplatte mittels Verschraubung und Klebstoff verbunden und mussten demnach mithilfe von Werkzeug abmontiert werden. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeidienststelle in Baumholder.

