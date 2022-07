Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: schwerer Verkehrsunfall in Kordel

Kordel

Am Dienstag, dem 26.07.2022, gegen 15:25 Uhr, ereignete sich in der Kimmlinger Straße in Kordel ein schwerer Verkehrsunfall. Ein PKW fuhr von der Straße "im Rauschenfeld" aus kommend in die Kimmlinger Straße ein. Hierbei missachtete die Unfallverursacherin ein vorfahrtberechtigtes Fahrzeug in der Kimmlinger Straße, streifte das Fahrzeuge und knallte anschließend ungebremst, mit hoher Geschwindigkeit, gegen eine Begrenzungsmauer eines Wohngrundstückes. Die Fahrerin des Unfallwagens wurde durch den Unfall verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Verletzungen sind, zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen, nicht lebensbedrohlich. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. In der Kimmlinger Straße entstand aufgrund des Unfallgeschehens eine erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung.

Im Einsatz war ein RTW und Notarzt des DRK Trier-Ehrang, sowie Kräfte der Polizeiinspektion Schweich.

