Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Täter nutzten günstige Gelegenheit

Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Wohnungseinbruch

Moers (ots)

Am Donnerstag gegen 15.00 Uhr verließ eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Straße Dresdner Ring ihre Wohnung. Dabei ließ sie das Fenster ihres Schlafzimmers in Kippstellung.

Dies nutzten Unbekannte, die über den Balkon kletterten und sich über das auf Kipp stehende Fenster Zugang verschafften.

Als die Frau gegen 17.30 zurückkehrte, bemerkte sie, dass das Fenster sperrangelweit geöffnet war und Bargeld sowie Schmuck fehlten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Die Polizei rät:

Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit verschließen. Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern ganz leicht zu öffnen

Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell