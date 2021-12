Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Wechsel beim Bezirksdienst

Abteilungsleiter Rüdiger Kunst stellt Bezirksdienstbeamten vor

Schermbeck (ots)

Percie Hagenau ist seit neun Monaten der neue Bezirksdienstbeamte in Hünxe und zuständig für die Gemeinde Schermbeck. Der 57-Jährige trat in die Fußstapfen von Uwe Schwenzfeier, der Ende März in Pension gegangen ist.

Abteilungsleiter Rüdiger Kunst möchte den gestandenen Schutzmann all denjenigen vorstellen, die bislang noch nicht die Gelegenheit hatten, ihn persönlich kennen zu lernen.

Der gebürtige Weseler hat 1980 bei der Polizei angefangen und nach seiner Ausbildung zunächst über sechs Jahre Streifendienst in Oberhausen Sterkrade versehen, bevor er schließlich zur Kreispolizeibehörde Wesel versetzt wurde.

Seit über 30 Jahren war er im Streifendienst in Hünxe und Schermbeck tätig und zusammen mit seinem langjährigen Kollegen hieß das Duo in der Bevölkerung nur die "Dorfsheriffs von Drevenack".

Da ist es nicht verwunderlich, dass der Polizeihauptkommissar auch Schermbeck wie seine Westentasche kennt.

Besonders Kinder und ältere Menschen liegen dem Schutzmann am Herzen. So findet man ihn morgens und mittags an den Grundschulen und an der Gesamtschule, wo er auf seine Schützlinge ein waches Auge hat. Älteren Menschen steht er mit Rat und Tat zur Seite und weist sie insbesondere auf besondere Gefahren, zum Beispiel aktuelle Betrugsmaschen, hin.

Zudem bietet er weiterhin Bürgersprechstunden am Donnerstag in der Zeit von zehn bis zwölf Uhr an. Denn ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen zu haben, ist ihm sehr wichtig. Das Motto aus den ersten Ausbildungstagen: "Kein Tag wie der andere!" hat sich in seiner langen Polizeiarbeit weitestgehend bestätigt, wie Percie Hagenau erzählte.

So kam es einsatzbedingt in all den Jahren schon zu einem Mitflug im Polizeihubschrauber; zu einer Mitfahrt im Boot bei der Wasserschutzpolizei und einer Verfolgungsfahrt mit dem Streifenwagen von Hünxe bis ins holländische Doetinchem.

Der 57-Jährige wohnt heute in Bocholt. Der Vater von drei Kindern ist mittlerweile bereits dreifacher Opa. Auch eine Aufgabe, die für ihn sehr erfüllend ist.

