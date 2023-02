POL-GS: Großkontrolle zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

Goslar (ots) - Diebstahl Erneut kam es am Donnerstagmorgen, zwischen 08.30 Uhr und 08.55 Uhr, zu einem Geldbörsendiebstahl in einem Discounter in der Braunschweiger Straße. Einer 79-jährigen Seesenerin wurde in einem unbeaufsichtigten Moment aus dem im Einkaufswagen abgelegten Jutebeutel die Geldbörse entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 170 Euro. Eine ...

mehr