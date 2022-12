Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 16-jährige Motorradfahrerin war am Sonntag gegen 13:20 Uhr in Vaihingen an der Enz auf der Kreisstraße 1649 vom Stadtteil Aurich kommend in Fahrtrichtung Roßwag unterwegs. Im Bereich einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte alleinbeteiligt. Dabei zog sich die Jugendliche schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell