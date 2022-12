POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht in der Rechbergstraße

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter machten sich in der Nacht in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem Gartengrundstück in Großbottwar im Gewann "Braitlau" zu schaffen. Vermutlich gegen Mitternacht brachen sie das mit einem Schloss gesicherte Eingangstor des Grundstücks und in der Folge auch ein Gartenhaus und eine Gartenbox gewaltsam auf. Die Täter entkamen mit einer Wildkamera und verschiedenen Lampen im ...

