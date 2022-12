Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brennende Mülleimer in der Dornierstraße

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen fing in der Nacht zum Montag gegen 04.30 Uhr mindestens ein Mülleimer in der Dornierstraße in Böblingen Feuer. Der Mülleimer in einem Holzverschlag nahe eines Gebäudes untergestellt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten durch erste Löschmaßnahmen mittels Handfeuerlöscher ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte mit zwei Fahrzeugen und 13 Wehrkräften aus und übernahm die weiteren Löscharbeiten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 in Verbindung zu setzen.

