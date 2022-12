Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Brand in Fahrerkabine einer Sattelzugmaschine

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es um 01.21 Uhr in Bondorf "Am Römerfeld" zu einem Brand in der Fahrerkabine eines Mercedes-Benz Actros. Ein Anrufer teilte über den Notruf mit, dass er in der Kabine des dort geparkten Actros Flammen sehen könne. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten Flammen im Inneren der Zugmaschine festgestellt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Bondorf, welche mit starken Kräften vor Ort war, wurde eine Scheibe eingeschlagen und das Feuer gelöscht. Im Fahrzeug befand sich niemand. Die Brandursache ist Gegenstand andauernder Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

