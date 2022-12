Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A8

A81 Gemarkung Leonberg: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13:20 Uhr kam es am Autobahndreieck Leonberg in der Überleitung von der A8 auf die A81 in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 30-jährige Lenker eines Audi A5 sowie der 63-jährige Fahrer eines BMW 320 befuhren den linken Fahrstreifen von München kommend in der Überleitung nach Würzburg. Verkehrsbedingt mussten beide bis zum Stillstand abbremsen. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer erkannte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Der Lkw fuhr auf den Audi A5 auf, welcher durch den Zusammenstoß auf den BMW aufgeschoben wurde. Der 30-jährige Lenker des Audi A5 wurde hierbei leicht verletzt. Der Lkw und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 11.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell