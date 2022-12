Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 36-jähriger Rennradfahrer die Strombergstraße in Richtung Ludwigsburg-Eglosheim. An der Kreuzung zur Teinacher Straße fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 39-Jähriger mit seinem Daimler-Benz Citan rückwärts in den Kreuzungsbereich ein, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich hierbei schwer. Schlimmeres konnte durch das Auslösen des vom Radfahrer getragenen Kopf-Airbags verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro. Neben einem Rettungswagen war das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit zwei Streifen im Einsatz.

