Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81, Gemarkung Sindelfingen: Pkw überschlägt sich, Fahrerin verletzt

Ludwigsburg (ots)

Auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Böblingen/Sindelfingen und Sindelfingen-Ost in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete sich gegen 01:48 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Die 23-jährige Fahrerin eines Fiat Punto geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Baustellenverschwenkung alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Betonleitwand. Daraufhin lenkte sie gegen und prallte anschließend gegen die rechte Betonleitwand, woraufhin sich ihr Fahrzeug mehrmals überschlug und auf der Fahrerseite liegen blieb. Die Fahrerin konnte sich zwar selbständig aus dem Fahrzeug befreien, wurde bei dem Unfall jedoch verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen kann bislang keine Aussage getroffen werden. Der Fiat musste abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Die Autobahn war an der Unfallstelle für den Zeitraum der Unfallaufnahme von 02:00 Uhr bis 03:30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen abgeleitet. Anschließend konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden, der rechte Fahrstreifen ist aktuell noch für Reinigungsarbeiten gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell