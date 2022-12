Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag im Zeitraum von ca. 14:45 Uhr bis 21:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus Am Maurener Berg in Ditzingen ein, indem sie das Balkonfenster aufhebelten. Im Anschluss wurde das Gebäude durchsucht und unter anderem Münzen entwendet. Das genaue Diebesgut sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind derzeit noch nicht bekannt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass am Nachbargebäude erfolglos versucht wurde ebenfalls einzubrechen.

