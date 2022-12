Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Taschendiebstähle in Bückeburg und Obernkirchen

Bückeburg/Obernkirchen (ots)

(ma)

Kurz vor dem Weihnachtsfest haben Taschendiebe in Einkaufsmärkten von Bückeburg und Obernkirchen Kundinnen bestohlen und die Portemonnaies aus den Handtaschen der geschädigten Frauen entwendet.

In Bückeburg meldeten sich gestern bei der Polizei zwei geschädigte Damen im Alter von 75 und 72 Jahren, die in Supermärkten an der Hannoverschen Straße und der Kreuzbreite ihre Einkäufe erledigt hatten. Die Seniorinnen aus Bückeburg bzw. Auetal haben die konkrete Wegnahmen ihrer Geldbörsen aus den umgehängten Handtaschen nicht bemerkt und konnten keinerlei Täterhinweise geben.

Auch bei der Polizeistation in Obernkirchen kam es zur Aufnahme von zwei Diebstahlsanzeigen, wo eine 87jährige Frau aus Stadthagen und eine 54jährige Geschädigte aus Obernkirchen die Leidtragenden waren. Die Diebstähle wurden in Märkten an der Vehlener Straße und Neumarktstraße in Obernkirchen verübt. Die Täter gingen genauso vor, wie in Bückeburg und konnten unbemerkt die Portemonnaies aus den Handtaschen stehlen.

Bei allen Taten, die zwischen 12.45 Uhr bis 13.45 Uhr begangen wurden, sind den Frauen Bargeldbeträge, meistens in dreistelliger Höhe, entwendet worden. Der Gesamtschaden erhöht sich bei den Diebstahlstaten erheblich, weil bei den Komplettentwendungen der Portemonnaies die mitgestohlenen Bank-und Ausweiskarten mit einbezogen werden müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell