Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Autofahrer spricht Schuljungen an

Marklohe (ots)

(opp) Am Mittwoch, den 22.12.2022, gegen 13:20 Uhr, wurde ein siebenjähriger Junge auf dem Heimweg, von der Schule kommend, in Höhe des Immenweges von einer männlichen Person aus einem schwarzen, größeren, Volkswagen heraus angesprochen. Das Fahrzeug hatte sich zuvor dem Kind von hinten kommend genähert und stoppte in Höhe des Kindes. Hier wurde es durch den männlichen Fahrzeugführer auf Süßigkeiten angesprochen und gebeten in das Fahrzeug einzusteigen. Der Junge reagierte richtig, entfernte sich unverzüglich und berichtete zuhause seinen Eltern von dem Vorfall, welche sich sofort mit der Polizei in Marklohe in Verbindung setzten. Hier konnte der Junge dem Polizeibeamten mitteilen, dass an dem VW, welcher sich nach dem Ansprechen in Richtung Weichselweg mit normaler Geschwindigkeit entfernt hatte, ein amtliches Kennzeichen in oranger Farbe und schwarzer Schrift angebracht gewesen war. Außerdem befand sich im Bereich des Armaturenbrettes im Fahrzeug eine Spinne, ähnlich einem sog. "Wackeldackel". Der Junge konnte sich ebenfalls noch daran erinnern, dass der männliche Fahrer eine Tätowierung auf dem rechten Handrücken aufwies sowie akzentfrei deutsch sprach. Die Polizeistation Marklohe wendet sich mit der Frage an die Bevölkerung, ob in diesem Zusammenhang weitere Vorfälle bekannt sind, die bislang nicht zur Anzeige gebracht wurden. Diese können bei der Polizeistation Marklohe, Hoyaer Straße 31, 31618 Marklohe, Tel. 05021/924060 gemeldet werden. +++++++++++++++++++ Die Polizei gibt folgende Verhaltenshinweise, die auch auf der Homepage des LKA Niedersachsen unter https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuellewarnmeldungen/wenn-fremde-kinder-ansprechen-113252.html nachgelesen sowie als Info-Blatt heruntergeladen werden können: Allgemeine Tipps und Verhaltensregeln: - Mit Kindern über derartige Situationen sprechen, um sie darauf vorzubereiten. Hierbei aber realitätsnahe Rollenspiele vermeiden, um nicht unnötig Ängste zu wecken! - Kindern erklären, dass sie NIEMALS von "Fremden" abgeholt werden! - Kinder müssen immer wieder daran erinnert werden, dass sie ohne elterliche Erlaubnis mit niemandem mitgehen oder in ein fremdes Auto steigen dürfen (Kinder sollten nie zu nahe an Fahrzeuge herangehen, auch wenn jemand etwas fragen möchte - egal ob es ein Mann oder eine Frau ist)! - Kinder müssen wissen, dass sie gegenüber Erwachsenen immer "NEIN-SAGEN" können und dürfen! Ihnen muss auch bewusst sein, dass sie mit "Fremden" nicht sprechen müssen und ihnen auch keine Auskünfte geben brauchen (Den Ausruf: "Nein, das will ich nicht!" sollten Eltern mit ihren Kindern üben). - Kinder müssen verinnerlichen, dass es eine Lüge ist, wenn Ihnen für ein "MITGEHEN" z. B. Süßigkeiten oder kleine Hunde/Katzen versprochen werden! - Wenn Kinder von Erfahrungen, Übergriffen, Drohungen oder Beobachtungen erzählen, sollten Eltern aufmerksam zuhören (Kind für Fehlverhalten keine Vorwürfe machen, da es sonst nichts mehr erzählt - im Gegenteil: Kinder sollten dafür gelobt werden, dass sie sich anvertrauen)! - Vertrauensbasis zu Kindern aufbauen und erhalten, damit sie von besonderen Ereignissen auch zu Hause berichten! - Kinder möglichst in Gruppen zur Schule oder zum Spielen gehen lassen! - Schultaschen oder Rucksäcke sollten nicht den Namen bzw. die Adresse des Kindes tragen (Täter können diese Kenntnis zur Vertrauensbildung nutzen)! In Notfällen: - Kindern zeigen, wo sie im Notfall Hilfe bekommen (Personen, Personengruppen, Geschäfte, Praxen, Büros, Wohnhäuser usw.)! - Kindern sagen, dass sie im Notfall z. B. auch "WEGRENNEN" und laut um "HILFE-RUFEN" können (NUR NICHT VERSTECKEN)! - Die "110" wählen! Die Polizei hilft immer und sofort!

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell