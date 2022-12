Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nachtrag zum Diebstahl von Schiebern an Güllestationen

Wietzen (ots)

(opp) Wie bereits berichtet, ist es im Bereich Wietzen und Hassel zum Diebstahl von kupfernen Schiebern an Gülleentnahmestationen gekommen. Bei der Begehung eines neu angezeigten Diebstahls, dieses Mal in der Wietzener Böxenbergstraße, sind zwei männliche Täter am Dienstag, den 20.12.2022 in der Zeit von 21:45 bis 22:15 Uhr, videografiert worden. Wer in dem genannten Bereich verdächtige Feststellungen gemacht hat und vielleicht Hinweise auf in der Nähe abgestellte Fahrzeuge geben kann, möge sich bitte mit der Polizei Marklohe unter der Telefonnummer 05021/924060 in Verbindung setzen.

