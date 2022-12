Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Versuchter Einbruch

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag und Mittwochmorgen versucht in ein Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße einzubrechen. Er scheiterte bei seinem Vorhaben zwei Türen aufzuhebeln und flüchtete. Personen, die im Bereich der Altstadt-Fußgängerzone Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Radfahrer kollidiert mit Pkw

Vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste ein 38-jähriger Radfahrer, der am Mittwochabend in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Eine 44-jährige BMW-Lenkerin wollte von einem Parkplatz auf die Straße "Flughafen" einfahren und übersah dabei den von rechts auf dem Radweg nahenden vorfahrtsberechtigten Radler. Dieser kollidierte mit dem Pkw und fiel über die Motorhaube auf die Straße. Dabei zog er sich den jetzigen Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zu. Am BMW entstand rund 1.000 Euro Sachschaden.

Ettenkirch

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ein Unbekannter hat sich am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Galleyenstraße verschafft. Über eine aufgehebelte Hauseingangstür gelangte er ins Haus und stahl eine Spielekonsole sowie eine hochwertige Uhr einer bekannten Luxusmarke. Der Diebstahlschaden ist aktuell nicht bekannt. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Streitsuchender Gast in Spielothek

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen endete die Nacht auf Donnerstag für einen 39-Jährigen, der am Abend in einer Spielothek in der Nußdorfer Straße negativ aufgefallen war. Um kurz nach 22 Uhr pöbelte der betrunkene Mann Gäste an und wurde aus dem Lokal verwiesen. Nur kurz darauf kam er zurück und sorgte erneut für Ärger. Er beleidigte die anwesenden Personen, versuchte auf sie einzuschlagen und drohte mit einem Schlagring. Die verständigten Polizisten nahmen den uneinsichtigen Mann mit auf die Dienststelle, wo er seinen Rausch ausschlafen musste. Seinen Schlagring beschlagnahmten die Beamten. Neben der Kostenrechnung für die unfreiwillige Übernachtung erwartet den 39-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren.

Hagnau am Bodensee

Fahrzeugteile von Firmengelände gestohlen

Fahrzeugteile im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich haben Unbekannte am vergangenen Sonntag zwischen 18 und 20 Uhr von einem Firmengelände in der Ittendorfer Straße gestohlen. Die Täter stiegen über einen Zaun und stahlen 24 Carbonkotflügel einer deutschen Sportwagen-Marke. Es ist davon auszugehen, dass von den Tätern für die Mitnahme ein Kleintransporter benutzt wurde. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der hochwertigen Fahrzeugteile geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Markdorf

Alkoholisiert unterwegs

Nachdem er am Mittwochabend mutmaßlich alkoholisiert im Bereich Markdorf mit seinem Pkw unterwegs war, muss ein 60-Jähriger mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Ein Zeuge war auf die unsichere Fahrweise des Pkw-Lenkers aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den uneinsichtigen Mann kurze Zeit später zuhause an. Da eine Atemalkoholmessung knapp 3 Promille anzeigte, musste er die Beamten in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben abgeben. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell