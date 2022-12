Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen/Wendthagen - Drei Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessungen an Kita

Nienburg (ots)

(KEM) Zur Steigerung der Verkehrssicherheit für die Kleinsten führten Beamte der Verfügungseinheit der PI Nienburg/Schaumburg am Dienstag, den 21.12.2022, von 10 bis 14 Uhr am Schaumburger Weg in Wendthagen in der Nähe der Kita Geschwindigkeitsmessungen durch.

In der 30-er Zone stoppten die Beamten einen 19-jährigen aus Stadthagen, der es mit 83km/h deutlich zu eilig hatte. Der Fahranfänger sieht nun einem Bußgeld i.H.v. 560 Euro, einem zweimonatigen Fahrverbot sowie zusätzlich der Teilnahme an einem Aufbauseminar entgegen. Zwei weitere Personen waren so schnell, dass ihnen ebenfalls ein Fahrverbot bevorsteht. Zudem müssen weitere Fahrzeugführende ein Verwarn- oder Bußgeld zahlen.

Eltern und Beschäftigte der Kita zeigten sich erfreut über die Kontrollen und gaben den Beamten positives Feedback. Die Polizei weist darauf hin, dass überhöhte als auch nicht angepasste Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen zählt und deshalb auch weiterhin regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen an wechselnden Örtlichkeiten durchgeführt werden.

