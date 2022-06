Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Simmern für das Wochenende 17.-19.05.2022

Koblenz (ots)

Simmern, den 17.06.2022 - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Am Freitagabend verursachte ein junger Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall in der Koblenzer Straße in Simmern, indem er auf die Gegenfahrspur geriet und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Beide Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden durch den Unfall leicht verletzt. Bei dem Unfallverursacher ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittel- und Medikamenteneinfluss, sodass ihm eine Blutprobe im Krankenhaus Simmern entnommen wurde. Des Weiteren wurden diverse Medikamente und Betäubungsmittel in dem von ihm und seinem Beifahrer genutzten Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt. Letztgenannter störte fortwährend aktiv die Unfallaufnahme, sodass gegen ihn ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet wurde.

Niedersohren, den 18.06.2022 - Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim in Niedersohren ein. Das Gebäude wurde offensichtlich betreten, ohne dass etwas aus dem Inneren entwendet wurde. Vor Ort wurde eine Spurensicherung durchgeführt.

Hinweise zum Tatgeschehen werden an die Polizeiwache Hahn unter 06543-9810 oder per E-Mail an pwhahn@polizei.rlp.de erbeten.

Mastershausen, den 18.06.2022 - Wechselseitige Körperverletzung

Am späten Freitagabend kam es in Mastershausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Beide meldeten sich bei der Polizeiinspektion Simmern, um mitzuteilen, dass sie von dem/der jeweils anderen geschlagen wurden. Vor Ort wurde eine wechselseitige Körperverletzungsanzeige aufgenommen.

