POL-PDKO: Alkoholisierter Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Bendorf (ots) - Am 18.06.2022, gegen 12:00 Uhr, konnten am Freibad Bendorf-Sayn zahlreiche auf der B413 parkende Fahrzeuge festgestellt werden. Viele Fahrzeuge parkten so deutlich auf der Fahrbahn, dass der fließende Verkehr dadurch behindert wurde. Durch die Beamten der Polizei Bendorf konnten insgesamt 81 Parkverstöße festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf Lohweg 34 56170 Bendorf ...

