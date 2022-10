Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Besonders schwerer Fall des Diebstahls/Wer kennt den Tatverdächtigen

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe von Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem unbekannten Taschendieb. Der Mann steht im Verdacht, am Mittwoch, 20. Juli 2022, 10 Uhr, in einem großen Lebensmittelgeschäft an der Ulrichstraße in Erle einer 86 Jahre alten Frau die Debitkarte gestohlen zu haben. Anschließend wurde der Verdächtige fotografiert, als er mit der Karte Geld vom Konto der Frau abbuchte. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sie finden die Bilder unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/89891 Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240

