POL-GE: Deutlich schneller als erlaubt - Auto und Führerschein beschlagnahmt

Gelsenkirchen (ots) - Ein 71-jähriger Gelsenkirchener hat sich bei einem Unfall am Samstag, 22. Oktober 2022, gegen 11 Uhr in Buer mit seinem Fahrrad schwer verletzt. Der Radfahrer beabsichtigte, den Nordring in Höhe der Lindenstraße an einer Fußgängerfuhrt zu überqueren und beachtete laut Zeugenaussagen die rote Fußgängerampel nicht. Ein 39-jähriger Gelsenkirchener war mit seinem Auto auf dem Nordring in ...

