Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte verletzen Gelsenkirchener und flüchten - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung in Erle, bei der ein 30-Jähriger am frühen Sonntagmorgen, 23. Oktober 2022, verletzt wurde. Der Gelsenkirchener war gegen 3 Uhr zu Fuß auf der Cranger Straße unterwegs, wo er in Höhe der Middelicher Straße von mehreren Männern angesprochen wurde. Einer der Unbekannten zog ein Messer, in das der 30-Jährige fasste, um einen Angriff abzuwehren. Als der Angreifer das Messer daraufhin zurückzog, verletzte sich der Gelsenkirchener an der Klinge. Anschließend entfernten sich die drei oder vier Unbekannten in Laufrichtung Breite Straße. Die Gesuchten sind 18 bis 20 Jahre alt, eine Person trug ein dunkles Hemd, eine andere war mit einem hellen Hemd bekleidet. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen beim Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden. Nach medizinischer Versorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell