LPI-GTH: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Einer Streifenbesatzung fiel am Freitagabend in Eisenach ein Pkw auf, dessen Fahrer sehr jung aussah. Dieser Verdacht bestätigte sich bei der anschließenden Verkehrskontrolle. Am Steuer wurde ein 16-Jähriger festgestellt, der mit seinem 15 jährigen Bruder und anderen Freunden unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 16 Jährige wurde an seinen Vater übergeben. Er wird ...

