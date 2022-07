Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Seniorin nach Handtaschenraub verletzt - Zeugen gesucht

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Mittwochmittag gegen 12:00 Uhr lief die 86-jährige Seniorin nach ihrem Einkauf auf einem Gehweg der Nerotalstraße in Richtung der Elsa-Brändström-Straße, als plötzlich ein unbekannter Mann hinter ihr erschien und sowohl ihre Einkaufstasche, als auch eine Einkaufstüte aus der linken Hand entriss. Bei seiner Flucht in Richtung Elsa-Brändström-Straße fiel dem unbekannten Täter die Einkaufstüte aus der Hand auf den Gehweg, sodass er mit der Handtasche der Seniorin weiterlief.

Durch die Aktion stürzte die Geschädigte auf den Boden und erlitt Schmerzen an ihrem rechten Arm und Bein. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Da die 86-Jährige den Täter lediglich von hinten sah, konnte sie diesen nur spärlich beschreiben:

- Männlich - Ca. 160-165cm groß - Schlank - Grau gekleidet - Junges Alter

Ihre entwendete Handtasche beschrieb die Seniorin als grau im oberen und violett farbig im unteren Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell