POL-PPMZ: Seniorin durch falsche Handwerker betrogen

Mainz-Bretzenheim (ots) - Zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Transporter kam es am Montagnachmittag im Stadtteil Bretzenheim. Der 56-jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr gegen 16:17 Uhr die Mercedesstraße in Richtung Haifa-Allee, während eine Straßenbahn der Linie 53, ebenfalls von Marienborn kommend, in Richtung Innenstadt fuhr. An der Kreuzung bog der 56-Jährige trotz rot zeigender Ampel ...

