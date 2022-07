Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall zwischen Straßenbahn und Transporter

Mainz-Bretzenheim (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Transporter kam es am Montagnachmittag im Stadtteil Bretzenheim. Der 56-jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr gegen 16:17 Uhr die Mercedesstraße in Richtung Haifa-Allee, während eine Straßenbahn der Linie 53, ebenfalls von Marienborn kommend, in Richtung Innenstadt fuhr. An der Kreuzung bog der 56-Jährige trotz rot zeigender Ampel nach links in die Haifa-Allee ab und kollidierte mit der parallel fahrenden Straßenbahn. Der 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte nach der Verkehrsunfallaufnahme die Fahrt fortsetzen. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für fast eine Stunde gesperrt werden.

