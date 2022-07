Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Dreiste Trickdiebinnen unterwegs

Mainz-Bahnhof (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus Frankfurt wurde am Sonntagnachmittag Opfer eines Trickdiebstahls. Der Geschädigte befand sich gegen 16:30 Uhr im Bereich des Bahnhofsvorplatzes, als er von zwei jungen Damen angesprochen wurde. Eine der Damen machte dem 38-jährigen, der im Rollstuhl sitzt, eindeutige Avancen. Die zweite Dame machte sich derweil an einer Tasche des Rollstuhls zu schaffen, wo sie letztlich Bargeld herausholte. Hiernach flüchteten beide in Richtung der Bahnhofstraße. Der Geschädigte konnte sich nicht wehren, versuchte den beiden Trickdiebinnen noch hinterherzufahren, was trotz elektrischen Rollstuhl nicht gelang. Die Beiden Trickdiebinnen konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Täterin: sehr jung, ca. 16 Jahre alt, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einem langen lilafarbenen Rock. Sie trug schwarze Haare zum Zopf gebunden.

2. Täterin: etwas älter, bekleidet mit einem grünen T-Shirt und einem rosafarbenen langen Rock. Die zweite Täterin hatte ebenfalls schwarze Haare

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

