Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fotofahndung nach einer Taschendiebin

Gelsenkirchen (ots)

Mit Hilfe eines Fotos sucht die Polizei Gelsenkirchen eine tatverdächtige Taschendiebin. Die Unbekannte steht im Verdacht, am Samstag, 9. Juli 2022, um 17.22 Uhr einer 87 Jahre alten Gelsenkirchenerin in einem Lebensmittelgeschäft an der Karl-Meyer-Straße in Rotthausen die Geldbörse aus der Umhängetasche gestohlen zu haben. Dieser Vorgang wurde per Video aufgezeichnet. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Das Foto der Tatverdächtigen finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/89832

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell