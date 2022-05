Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seedorf - Komplettentwendung eines VW T7 Multivan - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (14.05.2022) ist es Seedorf zu einer Komplettentwendung eines Fahrzeuges gekommen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen rot-silbernen VW-Bus. Der T7 Multivan mit Segeberger Kennzeichen wurde in der Straße "Am Burggraben" in der Zeit zwischen Samstag, 14.05.2022, 09:00 Uhr und 12:30 Uhr entwendet.

Der Schaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.

Das Sachgebiet 5, komplexe Ermittlungen, der Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen an dem entwendeten Fahrzeug gesehen oder Beobachtungen in den Tagen zuvor gemacht haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 oder per E-Mail SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

