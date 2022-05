POL-SE: Lutzhorn - Unzulässige Müllablagerung an der Gemeindegrenze zu Barmstedt - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht vom 09.05.22 auf den 10.05.22 ist es in Uetersen zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Alsenstraße gekommen. Zwischen 21:20 Uhr und 06:05 Uhr drangen unbekannte Täter vermutlich über ein Toilettenfenster in das Vereinsheim ein und durchsuchten dieses. Nach ersten Ermittlungen wurden zwei Schlüssel und ein sehr niedriger Geldbetrag entwendet. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat ...

