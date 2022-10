Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Fotos von einer Handykamera fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl. Am Donnerstag, 7. April 2022, gegen 18.15 Uhr, hat eine Gruppe von Unbekannten versucht, einen Diebstahl in einem Handyshop auf der Bahnhofstraße in der Altstadt zu begehen. Als zwei 40 und 45 Jahre alte Mitarbeiter auf den Versuch aufmerksam wurden, sprühte einer der Unbekannten beim Verlassen des Ladens Pfefferspray in Richtung der beiden Männer und flüchtete danach mit den anderen Tatverdächtigen über die Bahnhofstraße. Einer der Tatverdächtigen konnte hinterher nochmals von den Mitarbeitern angetroffen und fotografiert werden. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu der abgebildeten Person bitte unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Die Bilder und die Beschreibung des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/89889

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell