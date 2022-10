Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mit Trick Bargeld aus Wohnung gestohlen

Warendorf (ots)

Mit einem miesen Trick hat ein Betrüger einen 56-jährigen Mann in Warendorf bestohlen.

Der Unbekannte hatte den Warendorfer bereits am Montag (17.10.2022, 15.00 Uhr) auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der B 64 in Warendorf angesprochen. Unter einem Vorwand kam er mit dem 56-Jährigen ins Gespräch. Einige Minuten später beendete der Warendorfer die Unterhaltung und fuhr los.

Wenige Minuten später klingelte der unbekannte Täter an der Wohnung des Mannes in der Diederichstraße - er war ihm gefolgt. Unter einem anderen Vorwand verschaffte sich der Täter Zugang zu dem Haus und suggerierte dem Warendorfer ihm helfen zu wollen. Wenige Minuten später verließ der Täter das Haus und kam nicht wieder - mit dabei Bargeld, das er dem 56-Jährigen gestohlen hatte.

Der Täter fuhr zusammen mit einer rothaarigen Frau in einem blauen Audi SUV mit MS-Kennzeichen. Der Mann war zwischen 40 und 50 Jahre alt, hatte einen längeren Vollbart, war südländischen Phänotyps, dünn und eher kleiner als größer. Die Frau war vermutlich zwischen 25 und 30 Jahren alt, trug Jeans und hatte lange rote Haare.

Wer kann Hinweise zu dem Duo geben, hatte ein ähnliches Erlebnis oder hat Informationen zu dem Auto? Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell